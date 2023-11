EXPOSITION LAURENCE CABARET 3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique EXPOSITION LAURENCE CABARET 3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz, 15 décembre 2023, La Bernerie-en-Retz. La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique Une exposition haute en couleurs !« Coquecigrues et les insectes farfelus »

Des dessins au feutre.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 18:30:00. .

3 chaussée du Pays de Retz Bibliothèque Olympe deGouges

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A colorful exhibition! Coquecigrues and wacky insects

Felt-tip drawings Una exposición llena de color Coquecigros e insectos chiflados

Dibujos a rotulador Eine farbenfrohe Ausstellung! » Coquecigrues und die skurrilen Insekten »

Filzstiftzeichnungen Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu 3 chaussée du Pays de Retz Adresse 3 chaussée du Pays de Retz Bibliothèque Olympe deGouges Ville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz latitude longitude 47.0806;-2.03618

3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernerie-en-retz/