Spectacle : Hedda 3 Chaussée Bocquaine Reims, 13 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Hedda offre une brillante mise en abyme théâtrale et cinématographique de Hedda Gabler d’Ibsen et mesure l’écart entre le statut des femmes dans la réalité et leur idéalisation dans nos grands classiques.

Laure Stijn met en scène Hedda Gabler. Au fil du travail, ressurgit le souvenir obsédant de sa sœur Esther, jeune actrice victime dix ans plus tôt d’un féminicide non élucidé. Le spectacle démultiplie dès lors les effets d’écho entre passé et présent, art et réalité. Dans un espace fascinant qui fait coexister la création en cours et ses coulisses, Aurore Fattier dirige une grande distribution européenne. Elle compose une palpitante pièce à tiroirs, comme un miroir tendu à des violences qui restent d’actualité et une invitation à raconter autrement des vies de femme.

« Avec ses effets de miroir entre fiction et réalité, personnages et personnes, la metteuse en scène Aurore Fattier propose une “Hedda”, diablement réussie. ».

2023-12-13 fin : 2023-12-15 . .

3 Chaussée Bocquaine La Comédie

Reims 51100 Marne Grand Est



Hedda offers a brilliant theatrical and cinematic mise en abyme of Ibsen?s Hedda Gabler, and measures the gap between the status of women in reality and their idealization in our great classics.

Laure Stijn directs Hedda Gabler. In the course of her work, the obsessive memory of her sister Esther, a young actress who ten years earlier was the victim of an unsolved feminicide, resurfaces. The show thus multiplies the echo effects between past and present, art and reality. Aurore Fattier directs a large European cast in a fascinating space where the creation in progress coexists with its backstage. She composes a thrilling play with drawers, like a mirror held up to violence that remains topical, and an invitation to tell the story of women?s lives in a different way.

« With her mirror effects between fiction and reality, characters and people, director Aurore Fattier offers a devilishly successful Hedda

Hedda ofrece una brillante mise en abyme teatral y cinematográfica de Hedda Gabler, de Ibsen, y mide la distancia entre la condición de la mujer en la realidad y su idealización en nuestros grandes clásicos.

Laure Stijn dirige Hedda Gabler. En el transcurso de la obra, resurge el recuerdo obsesivo de su hermana Esther, una joven actriz que diez años antes había sido víctima de un feminicidio no resuelto. El espectáculo multiplica así los efectos de eco entre pasado y presente, arte y realidad. Aurore Fattier dirige a un amplio reparto europeo en un espacio fascinante en el que coexisten la obra en curso y los bastidores. Ha creado una emocionante obra con cajones, como un espejo en el que se mira la violencia que sigue estando de actualidad, y una invitación a contar la vida de las mujeres de otra manera.

« Con sus efectos de espejo entre ficción y realidad, personajes y personas, la directora Aurore Fattier ofrece una Hedda endiabladamente lograda

Hedda bietet ein brillantes theatralisches und filmisches Abyss von Ibsens Hedda Gabler und misst die Kluft zwischen dem Status der Frauen in der Realität und ihrer Idealisierung in unseren großen Klassikern.

Laure Stijn inszeniert Hedda Gabler. Im Laufe der Arbeit taucht die Erinnerung an ihre Schwester Esther auf, eine junge Schauspielerin, die zehn Jahre zuvor Opfer eines ungeklärten Feminizids geworden war. Die Aufführung vervielfacht die Echo-Effekte zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Kunst und Realität. In einem faszinierenden Raum, in dem die laufende Kreation und ihre Kulissen nebeneinander existieren, leitet Aurore Fattier eine große europäische Besetzung. Sie komponiert ein spannendes Stück mit Schubladen, in dem sie der Gewalt, die immer noch aktuell ist, einen Spiegel vorhält und dazu einlädt, das Leben von Frauen anders zu erzählen.

« Mit ihren Spiegeleffekten zwischen Fiktion und Realität, Figuren und Personen, bietet die Regisseurin Aurore Fattier eine teuflisch erfolgreiche Hedda »

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme du Grand Reims