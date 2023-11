Spectacle : RAPT 3 Chaussée Bocquaine Reims, 5 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Quand Louis découvre que quelqu’un publie sur internet en son nom, il commence à réaliser que ce n’est pas la seule partie de son identité qui lui a été volée. Mais qui lui fait ça ? Et pourquoi ? Un thriller captivant !

Après de Dennis Kelly et de Lucy Kirkwood, Chloé Dabert, artiste directrice, s’empare ici de la première pièce de la jeune autrice québécoise Lucie Boisdamour. À travers une intrigue construite avec maestria, ce texte sulfureux tisse des sujets contemporains brûlants d’actualité, qu’il s’agisse de la place des réseaux sociaux dans nos vies, de notre rapport à la démocratie ou du changement climatique..

3 Chaussée Bocquaine La Comédie

Reims 51100 Marne Grand Est



When Louis discovers that someone is posting on the Internet in his name, he begins to realize that this is not the only part of his identity that has been stolen. But who is doing this to him? And why? A gripping thriller!

Following in the footsteps of Dennis Kelly and Lucy Kirkwood, artist-director Chloé Dabert takes on the first play by young Quebec author Lucie Boisdamour. Through a masterfully constructed plot, this sulphurous text weaves together contemporary subjects of burning relevance, from the place of social networks in our lives to our relationship with democracy and climate change.

Cuando Louis descubre que alguien publica en Internet en su nombre, empieza a darse cuenta de que no es la única parte de su identidad que le han robado. Pero, ¿quién le está haciendo esto? ¿Por qué? Un thriller apasionante

Siguiendo los pasos de Dennis Kelly y Lucy Kirkwood, la directora artística Chloé Dabert se enfrenta a la primera obra de la joven autora quebequesa Lucie Boisdamour. A través de una trama magistralmente elaborada, este texto sulfuroso entreteje cuestiones contemporáneas de plena actualidad, desde el lugar que ocupan las redes sociales en nuestras vidas hasta nuestra relación con la democracia y el cambio climático.

Als Louis herausfindet, dass jemand in seinem Namen im Internet veröffentlicht, beginnt er zu begreifen, dass dies nicht der einzige Teil seiner Identität ist, der ihm gestohlen wurde. Aber wer tut ihm das an? Und warum? Ein fesselnder Thriller!

Nach den Stücken von Dennis Kelly und Lucy Kirkwood nimmt sich die Künstlerin Chloé Dabert des ersten Stücks der jungen Autorin Lucie Boisdamour aus Quebec an. In einem meisterhaft konstruierten Plot verwebt dieser schwüle Text zeitgenössische Themen von höchster Aktualität, sei es die Rolle der sozialen Netzwerke in unserem Leben, unser Verhältnis zur Demokratie oder der Klimawandel.

