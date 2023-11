Concert : H.A.V. 3 Chaussée Bocquaine Reims, 1 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

« H.A.V. » est un spectacle qui se déroule à l’Atelier de la Comédie, mais il est présenté par Césaré en partenariat et en coréalisation avec la Comédie dans le cadre de La Musique voit double ! et d’Intercal.

La musique voit double !

À travers ces deux rendez-vous Césaré, en partenariat avec le Manège et la Comédie, questionne le rapport entre les arts et le sonore..

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . .

3 Chaussée Bocquaine La Comédie – Centre dramatique national

Reims 51100 Marne Grand Est



« H.A.V. » takes place at the Atelier de la Comédie, but is presented by Césaré in partnership and co-production with the Comédie as part of La Musique voit double! and Intercal.

La Musique voit double!

Through these two events, Césaré, in partnership with Le Manège and La Comédie, explores the relationship between the arts and sound.

« H.A.V. » tiene lugar en el Atelier de la Comédie, pero es presentado por Césaré en asociación y coproducción con la Comédie en el marco de La Musique voit double! e Intercal.

¡La música ve doble!

A través de estos dos eventos, Césaré, en colaboración con Le Manège y La Comédie, explora la relación entre las artes y el sonido.

« H.A.V. » ist eine Aufführung, die im Atelier der Comédie stattfindet, aber von Césaré in Partnerschaft und Co-Regie mit der Comédie im Rahmen von La Musique voit double! und Intercal präsentiert wird.

Die Musik sieht doppelt!

Mit diesen beiden Terminen hinterfragt Césaré in Partnerschaft mit dem Manège und der Comédie die Beziehung zwischen den Künsten und dem Klang.

