Cinéaste, romancier et homme de théâtre, Christophe Honoré conçoit un spectacle en forme de confrontation féconde entre des acteurs adultes et des enfants, invités à remettre en cause les discours de leurs aînés.

Sur scène, deux hommes sans âge ont décidé de refaire d’urgence l’éducation du jeune public qui leur fait face. Leurs propos s’inspirent d’œuvres dédiées à l’éducation, de Plutarque à Rousseau, en passant par Jean Piaget ou Françoise Pernoud. Ils sont péremptoires et paternalistes. Leurs sermons sont parfois documentés et intéressants mais très souvent exagérés et provocateurs. Naît alors une irrésistible envie de les contredire. Entre la scène et la salle, un troisième personnage, va mettre le feu aux poudres..

Film-maker, novelist and theatre-maker Christophe Honoré has conceived a show in the form of a fruitful confrontation between adult actors and children, who are invited to question the views of their elders.

On stage, two ageless men have decided to urgently re-educate the young audience facing them. Their words are inspired by works dedicated to education, from Plutarch to Rousseau, via Jean Piaget and Françoise Pernoud. They are peremptory and paternalistic. Their sermons are sometimes documented and interesting, but very often exaggerated and provocative. This gives rise to an irresistible urge to contradict them. Between the stage and the audience, a third character is about to set things alight.

El cineasta, novelista y teatrista Christophe Honoré ha ideado un espectáculo en forma de fértil confrontación entre actores adultos y niños, a los que se invita a cuestionar las opiniones de sus mayores.

En el escenario, dos hombres sin edad han decidido reeducar urgentemente al joven público que tienen delante. Sus comentarios se inspiran en obras dedicadas a la educación, de Plutarco a Rousseau, pasando por Jean Piaget y Françoise Pernoud. Son perentorios y paternalistas. Sus sermones son a veces informados e interesantes, pero muy a menudo exagerados y provocadores. Esto suscita un deseo irresistible de contradecirlos. Entre el escenario y el auditorio, un tercer personaje pondrá las cosas en su sitio.

Christophe Honoré, Filmemacher, Romancier und Theatermacher, hat ein Stück entwickelt, das eine fruchtbare Konfrontation zwischen erwachsenen Schauspielern und Kindern darstellt, die aufgefordert werden, die Reden der Älteren in Frage zu stellen.

Auf der Bühne stehen zwei alterslose Männer, die beschlossen haben, die Erziehung des jungen Publikums, das ihnen gegenübersteht, dringend zu erneuern. Ihre Aussagen basieren auf Werken, die sich mit Erziehung beschäftigen, von Plutarch über Rousseau bis hin zu Jean Piaget und Françoise Pernoud. Sie sind belehrend und paternalistisch. Ihre Predigten sind manchmal fundiert und interessant, aber sehr oft übertrieben und provokativ. Dann entsteht ein unwiderstehlicher Drang, ihnen zu widersprechen. Eine dritte Person, die zwischen Bühne und Zuschauerraum sitzt, bringt das Feuer in Gang.

