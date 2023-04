2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – LA TRAVERSÉE DE PARIS 3 carrefour de l’Hours, 25 mai 2023, Béziers.

Projection du film de Claude Autant-Lara de 1956 avec Bourvil, Jean Gabin et Louis de Funès. Durant l’Occupation de Paris, Martin transporte pour le marché noir des valises de viande. Une nuit, il fait la rencontre de Grandgil qui décide de l’accompagner dans ses pérégrinations, mais ce dernier va rapidement se révéler incontrôlable… Ados/adultes. Payant..

2023-05-25 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-25 . EUR.

3 carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Screening of Claude Autant-Lara’s 1956 film with Bourvil, Jean Gabin and Louis de Funès. During the Occupation of Paris, Martin transports suitcases of meat for the black market. One night, he meets Grandgil, who decides to accompany him on his travels, but he quickly becomes uncontrollable… Teenagers/adults. Paying audience.

Proyección de la película de Claude Autant-Lara de 1956 con Bourvil, Jean Gabin y Louis de Funès. Durante la Ocupación de París, Martin transporta maletas de carne para el mercado negro. Una noche, conoce a Grandgil, que decide acompañarle en sus andanzas, pero Grandgil pronto se revelará incontrolable… Adolescentes/adultos. De pago.

Vorführung des Films von Claude Autant-Lara aus dem Jahr 1956 mit Bourvil, Jean Gabin und Louis de Funès. Während der Besetzung von Paris transportiert Martin für den Schwarzmarkt Koffer mit Fleisch. Eines Nachts trifft er Grandgil, der beschließt, ihn auf seinen Streifzügen zu begleiten, doch Grandgil erweist sich schnell als unkontrollierbar… Jugendliche/Erwachsene. Kostenpflichtig.

