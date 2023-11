Rencontres 3 canton des Templiers Saint-Jean-de-Côle, 9 décembre 2023, Saint-Jean-de-Côle.

Saint-Jean-de-Côle,Dordogne

Sculptures, bijoux, tisanes et chocolat

Nous sommes heureux de vous inviter à notre exposition de fin d’année.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

3 canton des Templiers St Jean de Côle

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sculptures, jewelry, herbal teas and chocolate

We are pleased to invite you to our end-of-year exhibition

Esculturas, joyas, infusiones y chocolate

Nos complace invitarle a nuestra exposición de fin de año

Skulpturen, Schmuck, Kräutertees und Schokolade

Wir freuen uns, Sie zu unserer Jahresendausstellung einzuladen

