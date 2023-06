Démonstration d’éducation canine 3 C rue de Millepertuis Yzeure Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure Démonstration d’éducation canine 3 C rue de Millepertuis Yzeure, 3 juin 2023, Yzeure. Yzeure,Allier Le Club d’éducation canine de Moulins Yzeure Avermes organise des démonstrations de hooper, d’éducation, l’école du chiot, des chiens débutants et confirmés..

The Club d?éducation canine de Moulins Yzeure Avermes organizes hooper demonstrations, training, puppy school, beginners and advanced dogs. El Club d'éducation canine de Moulins Yzeure Avermes organiza demostraciones de hooper, escuela de cachorros, perros principiantes y avanzados. Der Hundeerziehungsclub von Moulins Yzeure Avermes organisiert Vorführungen von Hooper, Erziehung, Welpenschule, Anfänger- und Fortgeschrittenenhunde.

