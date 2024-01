OM Stadium Tour 3 Boulevard Michelet Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Découvrez les coulisses de l’Orange Vélodrome comme vous ne les avez jamais vues et plongez au cœur de l’histoire de l’Olympique de Marseille.Une expérience inédite qui vous permettra assurément de faire le plein de souvenirs et d’émotions !

A travers un parcours libre et jalonné de nombreuses anecdotes et contenus originaux, accédez au vestiaire, au bord pelouse et à de nombreux lieux exclusifs. Redécouvrez les principaux trophées de votre Club et les joueurs qui ont écrit notre histoire.

Ces visites guidées sont destinées à la clientèle individuelle. Pour les GROUPES (A PARTIR DE 12 PERSONNES) merci de contacter le Service Groupes : groupes@marseille-tourisme.com

.

3 Boulevard Michelet

Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resa@marseille-tourisme.com



Mise à jour le 2024-01-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille