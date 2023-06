OM Stadium Tour 3 Boulevard Michelet Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Découvrez les coulisses de l’Orange Vélodrome comme vous ne les avez jamais vues et plongez au cœur de l’histoire de l’Olympique de Marseille.Une expérience inédite qui vous permettra assurément de faire le plein de souvenirs et d’émotions !.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

3 Boulevard Michelet

Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the Orange Velodrome backstage as you have never seen it before and dive in the heart of Olympique de Marseille’s history.

Descubra los bastidores del Velódromo de Orange como nunca antes los había visto y sumérjase en la historia del Olympique de Marsella

Erleben Sie die Kulissen des Orange Velodrome, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben, und tauchen Sie in die Geschichte des Olympique de Marseille ein – eine völlig neue Erfahrung, die Ihnen garantiert viele Erinnerungen und Emotionen bescheren wird!

Mise à jour le 2023-06-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille