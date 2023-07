Match OM – Nantes 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 10 mars 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Sporting Club de Lisbonne et l’OM se rencontreront pour la première fois lors de cette 25e journée de la Ligue 1 CMA-CGM…

2024-03-10 15:00:00 fin : 2024-03-10 . EUR.

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sporting Club de Lisbonne and OM will meet for the first time on Matchday 25 of Ligue 1 CMA-CGM…

El Sporting Club de Lisboa y el OM se enfrentarán por primera vez en la 25ª jornada de la Ligue 1 CMA-CGM…

Der Sporting Club Lissabon und OM treffen an diesem 25. Spieltag der CMA-CGM-Liga zum ersten Mal aufeinander…

Mise à jour le 2023-07-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille