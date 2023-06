Tournoi des 6 Nations match France – Irlande 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 2 février 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une affiche d’exception à ne manquer sous aucun prétexte !.

2024-02-02 à 21:00:00 ; fin : 2024-02-02 . .

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Recently crowned king of Europe at the Stade Orange Vélodrome, the Stade Rochelais will have at heart to challenge the red and blacks of the harbour!

Un cartel excepcional que no debe perderse

Ein außergewöhnliches Poster, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille