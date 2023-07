Match OM – Rennes 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 3 décembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au stade pour la rencontre OM versus le Stade Rennais Football Club : un événement sportif à vivre en direct live!.

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you at the stadium for the OM vs. Stade Rennais Football Club: a sporting event to be experienced live!

Nos vemos en el estadio para el partido OM – Stade Rennais Football Club: ¡un acontecimiento deportivo para vivir en directo!

Wir treffen uns im Stadion, um das Spiel OM gegen den Stade Rennais Football Club zu sehen: ein Sportereignis, das Sie live miterleben können!

Mise à jour le 2023-07-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille