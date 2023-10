Coupe du Monde de Rugby : Pays de Galle – Argentine, Angleterre – Fidji 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 14 octobre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La ville vivra un week-end de sport exceptionnel avec l’accueil, au stade Orange Vélodrome, de deux finales de coupe d’Europe des clubs de rugby : la Champions Cup et la Challenge Cup..

2023-10-14 17:00:00 fin : 2023-10-14 . .

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Having already hosted the 2007 Rugby World Cup in France, Marseille has once again been chosen as one of the 9 host cities for the competition.

La ciudad vivirá un fin de semana deportivo excepcional, ya que el estadio Orange Vélodrome acogerá dos finales de la Copa de Europa de rugby: la Copa de Campeones y la Challenge Cup.

Die Stadt wird ein außergewöhnliches Sportwochenende erleben, da im Stade Orange Vélodrome zwei Finalspiele des Europapokals der Rugbyvereine ausgetragen werden: der Champions Cup und der Challenge Cup.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille