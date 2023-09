Match OM – Le Havre AC 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 8 octobre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

En première journée de la Ligue 1, les Olympiens reçoivent les Havrais..

2023-10-08 13:00:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the first day of Ligue 1, the Olympiens host Les Havrais.

En la jornada inaugural de la Ligue 1, los olímpicos reciben a Les Havrais.

Am ersten Spieltag der Ligue 1 empfangen die Olympier die Mannschaft aus Le Havre.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille