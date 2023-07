Match OM – Brest 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 27 août 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’Orange Vélodrome est un stade confortable pour une ambiance hors normes ! Venez encourager les Olympiens qui rencontreront les Bretons de Brest..

2023-08-27 15:00:00 fin : 2023-08-27 . EUR.

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Orange Velodrome is a comfortable stadium for a great atmosphere! Come and support the Olympiens who will meet the Bretons of Brest.

El Velódromo de Orange es un estadio cómodo para disfrutar de un gran ambiente Venga a animar a los olímpicos en su enfrentamiento con los bretones de Brest.

Das Orange Vélodrome ist ein komfortables Stadion für eine außergewöhnliche Atmosphäre! Kommen Sie und feuern Sie die Olympioniken an, die auf die Bretonen aus Brest treffen.

