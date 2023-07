Match amical OM – Bayer Leverkusen 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 2 août 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du Summer Tour 2023, l’OM terminera sa préparation estivale avec un match amical face au Bayer Leverkusen, le mercredi 2 août à 20h45 à l’Orange Vélodrome..

2023-08-02 20:45:00 fin : 2023-08-02 . .

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Summer Tour 2023, OM will conclude its summer preparations with a friendly match against Bayer Leverkusen on Wednesday August 2 at 8:45pm at the Orange Vélodrome.

En el marco del Summer Tour 2023, el OM concluirá su preparación estival con un partido amistoso contra el Bayer Leverkusen el miércoles 2 de agosto a las 20:45 en el Orange Vélodrome.

Im Rahmen der Summer Tour 2023 wird OM seine Sommervorbereitung mit einem Freundschaftsspiel gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch, den 2. August um 20:45 Uhr im Orange Vélodrome beenden.

