SCH 3 Boulevard Michelet, 22 juillet 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Aujourd’hui, SCH part en tournée dans toute la France et fera deux concerts exceptionnels à l’Orange Vélodrome..

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Today, SCH is going on tour throughout France and will be playing two exceptional concerts at the Orange Velodrome.

Hoy, el SCH está de gira por Francia y dará dos conciertos excepcionales en el Velódromo de Orange.

Heute geht SCH auf Tournee durch ganz Frankreich und wird zwei außergewöhnliche Konzerte im Orange Vélodrome geben.

