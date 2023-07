Trampoline-élastique de Barneville Plage 3 Boulevard Maritime Barneville-Carteret, 2 juillet 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Besoin d’une activité sportive ou de plein air ?

123 Sautez propose une structure de trampoline élastique qui donne la possibilité de faire sauter 4 personnes simultanément.

Avec cette animation, c’est sourire et bonne humeur garantie ! Accessible pour toute la famille ou entre amis. En bord de mer, à côté du bar de plage le « carpe diem » et des jeux partagés pour les enfants qui fait le buzz dans la manche.

Le salto avant, salto arrière, les vrilles et plein d’autres figures sont possibles pour satisfaire les plus déterminés. Plein de sauts sont réalisables afin d’impressionner ses camarades. Initiation au trampoline pour les plus petits afin de rebondir en toute sécurité.

Ouvertures en fonction de la météo.

Principalement 10h30-12h00 et 15h30-18h00 prolongation le mardi soir pour les nocturnes de la plage tout l’été et pour le festival de la Gliss’ le 15 et 16 Juillet. La structure est illuminée quand la nuit tombe.

Une pancarte sur l’espace de jeux indique les changements d’horaires. Vous avez la possibilité d’obtenir plus d’informations en temps réel par téléphone au 06.13.82.01.55.

Vendredi 2023-07-02 15:30:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

3 Boulevard Maritime

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Need a sporting or outdoor activity?

123 Sautez offers an elastic trampoline structure that allows 4 people to jump simultaneously.

With this activity, you’re guaranteed a smile and a good time! Accessible to the whole family or just friends. On the seafront, next to the « carpe diem » beach bar and shared games for kids that’s been making the rounds.

Front somersaults, back somersaults, twists and lots of other tricks are possible to satisfy the most determined. There are plenty of jumps to impress your friends. Trampoline initiation for the little ones, so they can bounce in complete safety.

Openings subject to weather conditions.

Mainly 10:30am-12:00pm and 3:30pm-6:00pm, extended on Tuesday evenings for the summer beach parties and for the Gliss’ festival on July 15 and 16. The structure is illuminated when night falls.

A sign on the play area indicates the schedule changes. For further information, please call 06.13.82.01.55

¿Busca una actividad deportiva o al aire libre?

123 Sautez le ofrece una estructura elástica de cama elástica que permite que 4 personas salten simultáneamente.

Esta actividad le hará sonreír Apto para toda la familia o un grupo de amigos. En el paseo marítimo, junto al chiringuito « carpe diem » y los juegos compartidos para niños que están de moda en la zona.

Saltos mortales de frente, de espaldas, giros y muchos otros trucos son posibles para satisfacer a los más decididos. Hay un montón de saltos para impresionar a tus amigos. Iniciación a la cama elástica para que los más pequeños puedan saltar con total seguridad.

Apertura sujeta a las condiciones meteorológicas.

Principalmente de 10.30 h a 12 h y de 15.30 h a 18 h, ampliado los martes por la noche para las fiestas de verano en la playa y para el festival Gliss’ los días 15 y 16 de julio. La estructura se ilumina al caer la noche.

Un cartel en la zona de juegos indica los cambios en los horarios de apertura. Puede obtener más información en tiempo real por teléfono llamando al 06.13.82.01.55

Brauchen Sie eine Sportart oder eine Aktivität im Freien?

123 Sautez bietet eine elastische Trampolinstruktur, die die Möglichkeit bietet, 4 Personen gleichzeitig springen zu lassen.

Mit dieser Animation ist ein Lächeln und gute Laune garantiert! Für die ganze Familie oder Freunde geeignet. Am Meer, neben der Strandbar, das « carpe diem » und die gemeinsamen Spiele für Kinder, die im Ärmelkanal die Runde machen.

Salto vorwärts, Salto rückwärts, Schrauben und viele andere Tricks sind möglich, um auch die Entschlossensten zufrieden zu stellen. Viele Sprünge sind möglich, um seine Mitschüler zu beeindrucken. Für die Kleinsten gibt es eine Einführung ins Trampolinspringen, damit sie in aller Sicherheit hüpfen können.

Öffnungszeiten je nach Wetterlage.

Hauptsächlich 10.30-12.00 Uhr und 15.30-18.00 Uhr Verlängerung am Dienstagabend für die Strandnächte den ganzen Sommer über und für das Festival de la Gliss’ am 15. und 16. Juli. Die Struktur wird beleuchtet, wenn die Nacht hereinbricht.

Ein Schild auf dem Spielplatz weist auf die geänderten Öffnungszeiten hin. Sie haben die Möglichkeit, weitere Informationen in Echtzeit telefonisch unter 06.13.82.01.55 zu erhalten

