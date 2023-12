Les mercredis de Michelet: La passagère (Cinéma Rex) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde, 24 janvier 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2024-01-24 14:00:00

Projection du film « La passagère » de Andrzej Munk suivie d’un échange animé par Romain Grosjean et Nelly Cabanot.

A 14h..

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



