Festival Télérama (Le Rex) 3 boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde, 17 janvier 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17

fin : 2024-01-23

La 26e édition du Festival Cinéma Télérama / AFCAE aura lieu du 17 au 23 Janvier dans votre Cinéma Rex.

L’AFCAE (l’Association Française des Cinémas Art et Essai) et Télérama organisent au mois de janvier le Festival Cinéma Télérama / AFCAE. Une sélection des meilleurs films de l’année choisis par la rédaction du magazine sera proposée dans les salles Art et Essai et bien sûr dans votre cinéma Rex, au tarif de 4 euros la place sur présentation du pass dédié à la manifestation, valable pour 2 personnes.

Au programme 8 films dont une avant-première : Samedi 20 jan. à 20h30 – Daaaaaaali ! de Quentin Dupieux – 1h17.

Au programme 8 films dont une avant-première : Samedi 20 jan. à 20h30 – Daaaaaaali ! de Quentin Dupieux – 1h17

3 boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



