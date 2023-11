Ciné-Goûter: La colline aux cailloux (Rex) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde, 6 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Une petite famille de musaraignes vit au bord du ruisseau. Mais un jour, de fortes pluies s’abattent, faisant céder le vieux barrage en amont de la rivière.

Le mercredi 6 décembre et le samedi 9 décembre à 16h..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A small family of shrews lives by the stream. But one day, heavy rains break, causing the old dam upstream to burst.

Wednesday, December 6 and Saturday, December 9 at 4pm.

Una pequeña familia de musarañas vive junto al arroyo. Pero un día, unas fuertes lluvias provocan la rotura de la vieja presa situada río arriba.

Miércoles 6 de diciembre y sábado 9 de diciembre a las 16.00 horas.

Eine kleine Familie von Spitzmäusen lebt am Ufer des Baches. Doch eines Tages gehen starke Regenfälle nieder, die den alten Damm oberhalb des Flusses zum Brechen bringen.

Am Mittwoch, den 6. Dezember und am Samstag, den 9. Dezember um 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-07 par Brive Tourisme