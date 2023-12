Conférence: Le tic-tac de vos horloges biologiques (Le Rex /Utatel) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde, 1 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Par Olivier Kah, neurobiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS. Institut de recherche en santé environnement et travail (INSERM UMR 1085) Université de Rennes 1.

A 14h45. Tarif: 6 euros, gratuit pour les non-adhérents. Infos: 05 55 17 84 76..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



By Olivier Kah, neurobiologist, Emeritus Director of Research at the CNRS. Institut de recherche en santé environnement et travail (INSERM UMR 1085) University of Rennes 1.

At 2.45pm. Price: 6 euros, free for non-members. Info: 05 55 17 84 76.

Por Olivier Kah, neurobiólogo, Director Emérito de Investigación en el CNRS. Institut de recherche en santé environnement et travail (INSERM UMR 1085) Universidad de Rennes 1.

A las 14.45 h. Precio: 6 euros, gratuito para los no socios. Información: 05 55 17 84 76.

Von Olivier Kah, Neurobiologe, emeritierter Forschungsdirektor am CNRS. Institut de recherche en santé environnement et travail (INSERM UMR 1085) Université de Rennes 1.

Um 14.45 Uhr. Preis: 6 Euro, kostenlos für Nicht-Mitglieder. Infos: 05 55 17 84 76.

Mise à jour le 2023-11-28 par Brive Tourisme