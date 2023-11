Ciné-Goûter: Les Tourouges et les Toubleus (Rex) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde, 15 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore : ils se détestent ! Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Le mercredi 15 novembre et le samedi 18 novembre à 16h..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On a distant planet lived Édouard and Jeannette, a Toubleu and a Tourouge. One fine morning, the two fell in love. Unfortunately for them, Tourouges and Toubleus don’t mix, and what’s more, they hate each other! By the creators of Le Gruffalo and Superasticot, based on the illustrated book by Julia Donaldson and Axel Scheffler.

Wednesday, November 15 and Saturday, November 18 at 4pm.

En un planeta lejano vivían Édouard y Jeannette, un Toubleu y una Tourouge. Una buena mañana se enamoraron. Por desgracia para ellos, los Tourouges y los Toubleus no se llevan bien y, además, ¡se odian! De los creadores de Le Gruffalo y Superasticot, basado en el libro ilustrado de Julia Donaldson y Axel Scheffler.

Miércoles 15 de noviembre y sábado 18 de noviembre a las 16.00 h.

Auf einem fernen Planeten lebten Edouard und Jeannette, ein Toubleu und eine Tourouge. An einem schönen Morgen verliebten sich die beiden ineinander. Zu ihrem Pech vermischten sich die Turuges und Toubleus nicht, und mehr noch: Sie hassten sich! Von den Schöpfern von Le Gruffalo und Superasticot, nach dem illustrierten Buch von Julia Donaldson und Axel Scheffler.

Am Mittwoch, den 15. November und Samstag, den 18. November um 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-07 par Brive Tourisme