Foire du livre 2023: Rencontre et projection (Le Rex) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde, 11 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Par Laure Adler. Rencontre et projection de « Les Glaneurs et la glaneuse » d’Agnès Varda.

A 20h..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



By Laure Adler. Meeting and screening of « Les Glaneurs et la glaneuse » by Agnès Varda.

At 8pm.

Por Laure Adler. Encuentro y proyección de « Les Glaneurs et la glaneuse » de Agnès Varda.

A las 20.00 h.

Von Laure Adler. Treffen und Vorführung von « Les Glaneurs et la glaneuse » von Agnès Varda.

20 Uhr.

