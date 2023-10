Ciné-Goûter: Caillou, chou, hibou (Cinéma Rex) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde, 1 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Cinq films faits de dessins, de papier, de peluche, pour se raconter des histoires imaginaires, pour sécher ses larmes entouré d’amis, pour aimer l’école… et même la soupe ! Le 1er et le 4 novembre..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Five films made from drawings, paper and plush, to tell imaginary stories, dry your tears surrounded by friends, enjoy school? and even soup! November 1 and 4.

Cinco películas hechas de dibujos, papel y peluches, para contar historias imaginarias, secarse las lágrimas rodeado de amigos, disfrutar del colegio… ¡y hasta de la sopa! Los días 1 y 4 de noviembre.

Fünf Filme aus Zeichnungen, Papier und Plüsch, um sich Fantasiegeschichten zu erzählen, mit Freunden Tränen zu trocknen, die Schule zu lieben? und sogar die Suppe! Am 1. und 4. November.

