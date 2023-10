Ciné thé seniors: Le livre des solutions (cinéma Rex) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde, 27 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Le CCAS de la ville de Brive et le cinéma Rex vous convient à la projection du film « Le livre des solutions » de Michel Gondry . Durée: 1h42. Entrée: 3,70 euros.

A 14h. Un film+ une rencontre+ un thé gourmand..

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Brive’s CCAS and the Rex cinema invite you to a screening of Michel Gondry’s film « Le livre des solutions ». Running time: 1 hour 42 minutes. Admission: 3.70 euros.

At 2pm. A film + a meeting + a gourmet tea.

La CCAS de Brive y el cine Rex tienen el placer de invitarle a la proyección de la película de Michel Gondry « Le livre des solutions ». Duración: 1 hora 42 minutos. Entrada: 3,70 euros.

A las 14.00 h. Una película + un encuentro + un té gourmet.

Das CCAS der Stadt Brive und das Kino Rex laden Sie zur Vorführung des Films « Le livre des solutions » von Michel Gondry ein. Dauer: 1 Stunde 42 Minuten. Eintritt: 3,70 Euro.

Um 14 Uhr. Ein Film + ein Treffen + ein leckerer Tee.

