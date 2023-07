Ciné-Goûter : Léo et Fred (Rex) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Ciné-Goûter : Léo et Fred (Rex) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde, 23 août 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble de fabuleux numéros de cirque et vivent dans la même roulotte. Très complices, même si Léo donne du fil à retorde à Fred, ils sont à la fois farfelus et attachants. Ils nous entraînent tout au long de leur carrière, dans un quotidien riche en surprises…

Le 23 et 26 aout à 16h. Tout public..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . .

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Léo, el león, y Fred, el domador, realizan juntos fabulosos números de circo y viven en la misma caravana. Tienen una relación muy estrecha, aunque Léo se lo haga pasar mal a Fred, pero ambos son excéntricos y entrañables. Nos llevan de viaje a través de su carrera, a una vida cotidiana llena de sorpresas…

23 y 26 de agosto a las 16 h. Todos los públicos. Leo, der Löwe, und Fred, der Dompteur, führen zusammen fabelhafte Zirkusnummern auf und leben im selben Wohnwagen. Die beiden sind eng befreundet, auch wenn Leo Fred das Leben schwer macht, und sind gleichzeitig skurril und liebenswert. Sie nehmen uns mit auf eine Reise durch ihre Karriere und einen Alltag voller Überraschungen…

