Projection du film « La forêt de mon père » (Rex) 3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde, 1 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Film « La forêt de mon père » proposé par l’ Adapei Corrèze sur la place occupée par les membres d’une famille face aux troubles psychiques du père + débat en suivant

A 9h30. Entrée gratuite sur réservation 06 49 20 57 93 ou https://forms.office.com/e/HW2NvehSJM.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

3 boulevard Général Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Film « La forêt de mon père » (« My Father’s Forest ») proposed by Adapei Corrèze on the place occupied by family members in the face of their father’s psychological disorders + debate to follow

At 9:30 am. Free admission on reservation 06 49 20 57 93 or https://forms.office.com/e/HW2NvehSJM

Película « La forêt de mon père » (« El bosque de mi padre ») propuesta por Adapei Corrèze sobre el papel desempeñado por los miembros de una familia ante los problemas mentales de su padre + debate posterior

A las 9.30 h. Entrada gratuita previa reserva 06 49 20 57 93 o https://forms.office.com/e/HW2NvehSJM

Film « La forêt de mon père » von Adapei Corrèze über den Platz, den die Mitglieder einer Familie angesichts der psychischen Störungen des Vaters einnehmen + anschließende Diskussion

9.30 Uhr. Freier Eintritt bei Reservierung 06 49 20 57 93 oder https://forms.office.com/e/HW2NvehSJM

