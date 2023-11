Conférence UTATEL : La restitution des œvres spoliées 3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde, 17 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Animée par Vincent Rigau-Jourjon, directeur au pole Art et Patrimoine du musée Labenche..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

3 Boulevard Général Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hosted by Vincent Rigau-Jourjon, Director, Art and Heritage, Musée Labenche.

Presentado por Vincent Rigau-Jourjon, Director de Arte y Patrimonio del Museo Labenche.

Moderiert von Vincent Rigau-Jourjon, Direktor des Kunst- und Kulturerbes des Labenche-Museums.

Mise à jour le 2023-11-04 par Brive Tourisme