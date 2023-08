Journées de la culture et du patrimoine: « Films de genre en Nouvelle Aquitaine » (Cinéma Rex) 3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Programmation des jeunes en partenariat avec Carré Ciné et les Yeux Verts, Pole d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine et échanges avec un professionnel du cinéma. le 16 septembre à 20h. Tarif: 5,50 (cartes et abonnés acceptées) Infos: 05 55 22 41 69..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

3 Boulevard Général Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Youth programming in partnership with Carré Ciné and Les Yeux Verts, Pole d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine, and discussion with a film professional. September 16 at 8pm. Price: 5.50 (cards and subscribers accepted) Info: 05 55 22 41 69.

Programa para jóvenes en colaboración con Carré Ciné y Les Yeux Verts, Pole d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine, y coloquio con un profesional del cine. 16 de septiembre a las 20.00 h. Entrada: 5,50 euros (se aceptan pases y abonos) Información: 05 55 22 41 69.

Jugendprogrammierung in Zusammenarbeit mit Carré Ciné und Les Yeux Verts, dem Zentrum für Bilderziehung in der Region Nouvelle-Aquitaine, und Austausch mit einem Filmschaffenden. 16. September um 20 Uhr. Preis: 5,50 (Karten und Abonnenten akzeptiert) Infos: 05 55 22 41 69.

