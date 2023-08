Journées de la culture et du patrimoine: Visite commentée des cabines de projection du Rex (Cinéma Rex) 3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Visites commentées des cabines de projection du Rex. Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 19h. Infos: 05 55 22 41 69..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

3 Boulevard Général Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the Rex projection booths. Saturday 16th and Sunday 17th September, 2pm to 7pm. Info: 05 55 22 41 69.

Visitas guiadas a las cabinas de proyección Rex. Sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 14.00 a 19.00 h. Información: 05 55 22 41 69.

Kommentierte Besichtigungen der Projektionskabinen des Rex. Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, von 14 bis 19 Uhr. Infos: 05 55 22 41 69.

