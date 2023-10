Atelier – savons 3 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon, 25 octobre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Venez créez vos propres savons en suivant la technique d’Aurélie.

4 à 8 personnes à partir de 7 ans.

Inscription obligatoire..

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 18:00:00. EUR.

3 boulevard Félix Allard Le Bancal

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and create your own soaps following Aurélie?s technique.

4 to 8 people aged 7 and over.

Registration required.

Ven a crear tus propios jabones siguiendo la técnica de Aurélie.

de 4 a 8 personas a partir de 7 años.

Inscripción obligatoria.

Kommen Sie und stellen Sie Ihre eigenen Seifen her, indem Sie Aurélies Technik folgen.

4 bis 8 Personen ab 7 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay