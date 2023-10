Atelier – cyanotype 3 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon, 24 octobre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Avec Marie, découvrez l’une des techniques d’impression photographique les plus anciennes de l’histoire et créez vos superbes cadres végétaux couleur bleu cyan.

Inscription obligatoire au 06 48 93 50 56..

2023-10-24 15:00:00 fin : 2023-10-24 18:00:00. .

3 boulevard Félix Allard Le Bancal

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



With Marie, discover one of the oldest photographic printing techniques in history and create your own superb cyan-blue plant frames.

Registration required on 06 48 93 50 56.

Con Marie, descubra una de las técnicas de impresión fotográfica más antiguas de la historia y cree sus propios magníficos marcos de fotos cian-azul.

Inscripción previa en el 06 48 93 50 56.

Lernen Sie mit Marie eine der ältesten Fotodrucktechniken der Geschichte kennen und gestalten Sie Ihre wunderschönen Pflanzenrahmen in der Farbe Cyanblau.

Anmeldung erforderlich unter 06 48 93 50 56.

