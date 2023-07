Atelier enfant – dentifrice 3 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon, 10 août 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Atelier pour confectionner son propre dentifrice avec Aurélie.

4 à 8 enfants à partir de 5 ans. Durée : 1 h environ.

Inscription obligatoire..

2023-08-10 15:00:00 fin : 2023-08-10 . EUR.

3 boulevard Félix Allard Le Bancal

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Toothpaste workshop with Aurélie.

4 to 8 children aged 5 and over. Duration: approx. 1 hr.

Registration required.

Taller para fabricar tu propia pasta de dientes con Aurélie.

de 4 a 8 niños a partir de 5 años. Duración: 1 hora aproximadamente.

Inscripción obligatoria.

Workshop zur Herstellung von eigener Zahnpasta mit Aurélie.

4 bis 8 Kinder ab 5 Jahren. Dauer: ca. 1 Stunde.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay