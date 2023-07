Dégustation festive au Bancal 3 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon, 18 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Retrouvons-nous tous au Bancal pour déguster les produits locaux de nos producteurs préférés.

Dégustation de produits de producteurs, buvette et planches apéritives, jeux pour enfants et animation musicale..

2023-07-18 18:00:00 fin : 2023-07-18 . .

3 boulevard Félix Allard Le Bancal

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s all meet at the Bancal to taste local products from our favorite producers.

Producer tastings, refreshments and appetizers, children’s games and musical entertainment.

Reunámonos todos en el Bancal para degustar los productos locales de nuestros productores favoritos.

Degustaciones de productos locales, refrescos y aperitivos, juegos infantiles y música en directo.

Treffen wir uns alle in Le Bancal, um die lokalen Produkte unserer Lieblingsproduzenten zu probieren.

Verkostung von Produkten der Erzeuger, Getränkestand und Aperitifbretter, Spiele für Kinder und musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay