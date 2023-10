Expo-vente de Noël originale « L’Atelier aux mains d’Or » 3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres, 25 novembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Dans les salons décorés de la Villa Fulbert, centre artistique chartrain, l’association culturelle Les Fantaisies d’Orphée, organise une expo-vente originale sous le nom de « L’Atelier aux mains d’Or »..

Dimanche 2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. EUR.

3 Boulevard du Maréchal Foch

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



In the ornate salons of the Villa Fulbert, Chartres’ artistic center, the cultural association Les Fantaisies d?Orphée, organizes an original exhibition-sale under the name « L?Atelier aux mains d?Or ».

Les Fantaisies d’Orphée, asociación cultural con sede en Chartres, organiza una original exposición y venta titulada « L’Atelier aux mains d’Or » en los ornamentados salones de la Villa Fulbert, centro artístico de Chartres.

In den dekorierten Salons der Villa Fulbert, dem Kunstzentrum von Chartres, organisiert der Kulturverein Les Fantaisies d’Orphée eine originelle Verkaufsausstellung unter dem Namen « L’Atelier aux mains d’Or » (Das Atelier mit den goldenen Händen).

Mise à jour le 2023-10-17 par OT CHARTRES