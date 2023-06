Exposition : la quinzaine de la photographie 3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres, 17 juin 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

La Villa Fulbert vous invite à découvrir les œuvres de huit photographes, dont quelques chartrains sur le thème « moments magiques d’équilibre ou de voltige pris sur le vif »..

Samedi 2023-06-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-02 19:00:00. EUR.

3 Boulevard du Maréchal Foch

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Villa Fulbert invites you to discover the work of eight photographers, including some from Chartres, on the theme of « magical moments of balance or acrobatics caught on the fly ».

La Villa Fulbert le invita a descubrir la obra de ocho fotógrafos, entre ellos algunos de Chartres, sobre el tema de los « momentos mágicos de equilibrio o acrobacia captados por la cámara ».

Die Villa Fulbert lädt Sie ein, die Werke von acht Fotografen, darunter auch einige aus Chartres, zum Thema « Magische Momente des Gleichgewichts oder des Kunstflugs aus dem Leben gegriffen » zu entdecken.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT CHARTRES