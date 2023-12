Opéra: Florencia sur l’Amazone (cinéma Rex) 3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde, 4 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Sur l’Amazone, les passagers à bord du bateau El Dorado voyagent pour entendre la discrète mais légendaire cantatrice Florencia Grimaldi chanter lors de la réouverture du théâtre de Manaus. Parmi eux se trouvent Paula et Álvaro, venus raviver leur mariage ; Rosalba, une journaliste rédigeant une biographie de la chanteuse ; et Florencia elle-même, voyageant seule et incognito, nourrissant un désir ardent de retrouver un amant perdu depuis longtemps.

A 18h55..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

3 Boulevard du Général Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the Amazon, passengers aboard the boat El Dorado travel to hear the discreet but legendary singer Florencia Grimaldi sing at the reopening of the Manaus theater. Among them are Paula and Álvaro, here to rekindle their marriage; Rosalba, a journalist writing a biography of the singer; and Florencia herself, traveling alone and incognito, harboring a burning desire to reunite with a long-lost lover.

At 6.55pm.

En el Amazonas, los pasajeros del barco El Dorado viajan para oír cantar a la discreta pero legendaria cantante Florencia Grimaldi en la reapertura del teatro de Manaos. Entre ellos están Paula y Álvaro, que vienen a reavivar su matrimonio; Rosalba, una periodista que escribe una biografía de la cantante; y la propia Florencia, que viaja sola y de incógnito, anhelando encontrar a un amante perdido hace tiempo.

A las 18.55 h.

Auf dem Amazonas reisen die Passagiere an Bord des Schiffes El Dorado, um die unauffällige, aber legendäre Sängerin Florencia Grimaldi bei der Wiedereröffnung des Theaters in Manaus singen zu hören. Unter ihnen sind Paula und Álvaro, die ihre Ehe wieder aufleben lassen wollen; Rosalba, eine Journalistin, die eine Biografie über die Sängerin schreibt; und Florencia selbst, die allein und inkognito reist und den sehnlichen Wunsch hegt, einen lange verlorenen Geliebten wiederzufinden.

18:55 Uhr.

