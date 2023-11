Opéra: Retransmission de X: La vie de Malcolm X (Le Rex) 3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde, 18 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

En direct de New York. A 18h55. Durée: 3h42. Tarif 27 euros..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

3 Boulevard du Général Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Live from New York. At 6:55pm. Running time: 3h42. Price 27 euros.

En directo desde Nueva York. A las 18.55 horas. Duración: 3 horas 42 minutos. Tarifa: 27 euros.

Direkt aus New York City. Um 18.55 Uhr. Dauer: 3 Stunden 42 Minuten. Preis 27 Euro.

Mise à jour le 2023-11-08 par Brive Tourisme