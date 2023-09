[Octobre Rose] Spectacle de variétés 3 Boulevard de Verdun Dieppe, 1 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Le Collectif Octobre Rose Dieppois propose un spectacle de variétés au profit du centre de recherche Henri Becquerel. Pour cette 6ème édition, plusieurs artistes offriront leur voix pour faire avancer la recherche contre le cancer tout en vous offrant un spectacle époustouflant, sous la houlette du présentateur Pascal Prokop. Diane Dassigny, Alain Turban, Marjolaine Piemont, Remy Parker, Vincent Handrey, Vincent Boguian.

Sur scène un cocktail de générosité, de talent, de bonne humeur pour plus de 3h30 de spectacle.

Vente des billets à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/collectif-octobre-rose-dieppois-76-cord-76/evenements/2023-spectacle-de-varietes-6eme-we-rose.

3 Boulevard de Verdun Casino de Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Dieppois Pink October Collective is putting on a variety show in aid of the Henri Becquerel research center. For this 6th edition, a number of artists will be offering their voices to further cancer research, in a breathtaking show hosted by presenter Pascal Prokop. Diane Dassigny, Alain Turban, Marjolaine Piemont, Remy Parker, Vincent Handrey, Vincent Boguian.

On stage, a cocktail of generosity, talent and good humor for over 3h30 of entertainment.

Tickets on sale at the Tourist Office.

Online ticketing: https://www.helloasso.com/associations/collectif-octobre-rose-dieppois-76-cord-76/evenements/2023-spectacle-de-varietes-6eme-we-rose

El Colectivo Octubre Rosa de Dieppois organiza un espectáculo de variedades en beneficio del centro de investigación Henri Becquerel. En esta 6ª edición, varios artistas pondrán su voz en favor de la investigación contra el cáncer, en un espectáculo impresionante conducido por el presentador Pascal Prokop. Diane Dassigny, Alain Turban, Marjolaine Piemont, Remy Parker, Vincent Handrey, Vincent Boguian.

En el escenario, un cóctel de generosidad, talento y buen humor para más de 3h30 de espectáculo.

Venta de entradas en la Oficina de Turismo.

Venta de entradas en línea: https://www.helloasso.com/associations/collectif-octobre-rose-dieppois-76-cord-76/evenements/2023-spectacle-de-varietes-6eme-we-rose

Das Collectif Octobre Rose Dieppois bietet eine Varieté-Show zugunsten des Henri-Becquerel-Forschungszentrums. Ausgabe werden mehrere Künstler ihre Stimmen anbieten, um die Krebsforschung voranzubringen, während sie Ihnen eine atemberaubende Show unter der Leitung des Moderators Pascal Prokop bieten. Diane Dassigny, Alain Turban, Marjolaine Piemont, Remy Parker, Vincent Handrey, Vincent Boguian.

Auf der Bühne ein Cocktail aus Großzügigkeit, Talent und guter Laune für mehr als 3,5 Stunden Show.

Kartenverkauf an der Rezeption des Fremdenverkehrsamtes.

Online-Ticketverkauf: https://www.helloasso.com/associations/collectif-octobre-rose-dieppois-76-cord-76/evenements/2023-spectacle-de-varietes-6eme-we-rose

Mise à jour le 2023-09-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche