Fête nationale du 14 juillet à Lisieux 3 Boulevard Carnot Lisieux, 14 juillet 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Venez participer à la fête nationale du 14 juillet au jardin de l’evêché de Lisieux.

Au programme:

-Marché nocturne à 18h

-Bal accompagné du groupe The Curious Bards, un groupe du musique écossaise et irlandaise à 20h30

-Feu d’artifice à 23h.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

3 Boulevard Carnot

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Come and take part in the Bastille Day celebrations on July 14th in the gardens of the Lisieux bishop’s palace.

On the program:

-Night market at 6pm

-Ball with The Curious Bards, a Scottish-Irish music group, at 8:30pm

-Fireworks at 11pm

Venga a participar en las celebraciones del Día de la Bastilla, el 14 de julio, en los jardines del palacio episcopal de Lisieux.

El programa incluye

-Mercado nocturno a las 18:00

-Baile con The Curious Bards, grupo de música escocesa e irlandesa, a las 20:30 h

-Fuegos artificiales a las 23.00 horas

Nehmen Sie am 14. Juli am Nationalfeiertag im Garten des Bischofssitzes von Lisieux teil.

Auf dem Programm:

-Nachtmarkt um 18 Uhr

-Tanz mit der Gruppe The Curious Bards, einer schottischen und irischen Musikgruppe, um 20:30 Uhr

-Feuerwerk um 23 Uhr

