CINÉ-DÉBAT « LES PROMESSES DE L'AUBE-DES VIGNERONS FACE AU GEL
3 Boulevard Bernard Verlynde La Haie-Fouassière, 21 février 2024

La Haie-Fouassière Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:30:00

fin : 2024-02-21 22:30:00

Film documentaire suivie d’un échange avec des professionnels de la viticulture.

En avril 2021, la France a connu une période de gel historique qui a impacté l’ensemble du monde agricole. Le changement climatique confronte la viticulture à des périodes de gel plus fréquentes et plus intenses. Dans le Val de Loire, les vignerons se sont mobilisés près de quinze nuits pour limiter les dégâts sur leurs vignes et sauver leur récolte. Ils mettent en place des moyens de protection, d’accompagnement de la vigne et des stratégies d’adaptation. |

Au sein des appellations Bourgueil et Saint Nicolas de Bourgueil, les vignerons expérimentent des stratégies collectives et individuelles de lutte contre le gel. Les approches varient, les points de vue divergent et des discussions s’ouvrent sur les limites de ces moyens de protection. Avant, pendant et après la période de gel, les vignerons nous partagent leurs questionnements entre doutes et espoirs, éclairant ainsi les agricultures de demain.|

Gratuit – Réservation en ligne

3 Boulevard Bernard Verlynde

La Haie-Fouassière 44690 Loire-Atlantique



