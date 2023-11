Ballet Preljocaj : Blanche Neige 3 bis rue des Réservoirs Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Ballet Preljocaj : Blanche Neige 3 bis rue des Réservoirs Versailles, 20 décembre 2023, Versailles. Versailles,Yvelines .

2023-12-20 fin : 2023-12-31 . EUR.

3 bis rue des Réservoirs Château de Versailles Spectacles

Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Mise à jour le 2023-09-29 par Choose Paris Region Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu 3 bis rue des Réservoirs Adresse 3 bis rue des Réservoirs Château de Versailles Spectacles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville 3 bis rue des Réservoirs Versailles latitude longitude 48.801408;2.130122

3 bis rue des Réservoirs Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/