Découverte de la mosaïque 3 Bis rue des Douves Argentonnay, 21 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

De vieilles assiettes, un support, des pinces et de la colle… Un zeste d’inspiration avec un brin de fantaisie. Réalisez un petit tableau à l’inspiration Picassiette.

Ados et adultes, sur réservation..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

3 Bis rue des Douves Bibliothèque

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Old plates, a stand, pliers and glue? A touch of inspiration with a twist. Create a little Picassiette-inspired painting.

Teens and adults, on reservation.

¿Platos viejos, un soporte, alicates y pegamento? Un toque de inspiración con una vuelta de tuerca. Crea un pequeño cuadro inspirado en la Picassiette.

Adolescentes y adultos, previo acuerdo.

Alte Teller, eine Unterlage, eine Zange und Klebstoff? Eine Prise Inspiration mit einem Hauch von Fantasie. Gestalten Sie ein kleines Bild, das von Picassiette inspiriert ist.

Jugendliche und Erwachsene, nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Bocage Bressuirais