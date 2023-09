Découverte de la mosaïque 3 Bis rue des Douves Argentonnay, 17 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

De vieilles assiettes, un support, des pinces et de la colle… Un zeste d’inspiration avec un brin de fantaisie. Réalisez un petit tableau à l’inspiration Picassiette.

Enfants de 6 à 12 ans, sur réservation..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 18:00:00. EUR.

3 Bis rue des Douves Bibliothèque

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Old plates, a stand, pliers and glue? A touch of inspiration with a twist. Create a little Picassiette-inspired painting.

Children aged 6 to 12, on reservation.

¿Platos viejos, un soporte, alicates y pegamento? Un toque de inspiración con una vuelta de tuerca. Cree un pequeño cuadro inspirado en la Picassiette.

Niños de 6 a 12 años, con cita previa.

Alte Teller, eine Unterlage, eine Zange und Klebstoff? Eine Prise Inspiration mit einem Hauch von Fantasie. Gestalten Sie ein kleines Bild im Stil von Picassiette.

Kinder von 6 bis 12 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.

