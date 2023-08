Café lecture 3 Bis rue des Douves Argentonnay, 7 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matières de lectures.

Réservation conseillée..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 11:30:00. EUR.

3 Bis rue des Douves Bibliothèque

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A convivial moment of exchange to share your favorite books and discoveries.

Reservations recommended.

Una oportunidad para compartir sus libros favoritos y sus descubrimientos.

Se recomienda reservar.

Ein geselliger Moment des Austauschs, um seine Favoriten und Entdeckungen in Sachen Lektüre zu teilen.

Reservierung empfohlen.

