Exposition – Au fil des rues et des villages 3 Bis rue des Douves Argentonnay, 21 juin 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Voyagez dans le temps avec ces photographies d’Argenton-les-Vallées et du Breuil-sous-Argenton depuis 1800.

En partenariat avec l’association « Les 3A ».

Tout public. Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque..

2023-06-21 à ; fin : 2023-09-02

3 Bis rue des Douves Bibliothèque

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Travel back in time with these photographs of Argenton-les-Vallées and Le Breuil-sous-Argenton since 1800.

In partnership with the association « Les 3A ».

Open to all. Library opening hours.

Viaje en el tiempo con estas fotografías de Argenton-les-Vallées y Le Breuil-sous-Argenton desde 1800.

En colaboración con la asociación « Les 3A ».

Abierto al público en general. Durante el horario de apertura de la biblioteca.

Machen Sie eine Zeitreise mit diesen Fotografien von Argenton-les-Vallées und Le Breuil-sous-Argenton seit 1800.

In Partnerschaft mit dem Verein « Les 3A ».

Für jedes Publikum zugänglich. Während der Öffnungszeiten der Bibliothek.

