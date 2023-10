TRAIL HIVERNAL DE LA MOSELOTTE 3 bis rue des Beaux Prés Cornimont, 25 février 2024, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Trail dans la vallée de la Moselotte sur les communes de Cornimont, Saulxures et Basse sur le Rupt. Accueil et arrivée à l’intérieur du gymnase de Cornimont. Repas et petite restauration.. Adultes

Dimanche 2024-02-25 fin : 2024-02-25 . .

3 bis rue des Beaux Prés Gymnase

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Trail in the Moselotte valley in the communes of Cornimont, Saulxures and Basse sur le Rupt. Welcome and arrival inside the Cornimont gymnasium. Meals and snacks.

Recorrido por el valle del Moselotte en las localidades de Cornimont, Saulxures y Basse sur le Rupt. Bienvenida y llegada en el gimnasio de Cornimont. Comidas y tentempiés.

Trail im Tal der Moselotte in den Gemeinden Cornimont, Saulxures und Basse sur le Rupt. Empfang und Ankunft in der Sporthalle von Cornimont. Mittagessen und kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES