THÉÂTRE : LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES 3 bis Rue de la Gare Doulcon, 16 septembre 2023, Doulcon.

Doulcon,Meuse

Une pièce de théâtre d’après l’œuvre de Joël Pommerat et une mise en scène de Justine Boschiero par la troupe « Phenix Val Dunois ».

Plus d’informations et réservations par téléphone.. Tout public

Samedi 2023-09-16 20:00:00 fin : 2023-09-16 . 10 EUR.

3 bis Rue de la Gare CENTRE CULTUREL IPOUSTEGUY

Doulcon 55110 Meuse Grand Est



A play based on the work of Joël Pommerat and directed by Justine Boschiero, by the « Phenix Val Dunois » troupe.

Further information and reservations by phone.

Una obra basada en la obra de Joël Pommerat y dirigida por Justine Boschiero por la compañía « Phenix Val Dunois ».

Más información y reservas por teléfono.

Ein Theaterstück nach dem Werk von Joël Pommerat und einer Inszenierung von Justine Boschiero durch die Theatergruppe « Phenix Val Dunois ».

Weitere Informationen und Reservierungen per Telefon.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE